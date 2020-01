Impegno di Coppa Italia per il Città di Massa

Calcetto - Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Divisione e il ritorno alla vittoria in campionato, il Città di Massa Calcio a 5 sarà impegnato negli ottavi di finale di Coppa Italia.



Presso la Palestra Intercomunale di Carrè, i bianconeri affronteranno il Carrè Chiuppano che, in campionato, precede proprio gli apuani al secondo posto con 31 punti. La seconda contro la terza in una super sfida di Coppa.



I precedenti sorridono ai veneti che lo scorso 30 novembre hanno sconfitto gli uomini di Garzelli per 5-4, prendendosi momentaneamente la vetta del girone allora occupata proprio dal Città di Massa.



Appuntamento alle 19.30 di stasera, quindi, per questo ottavo di finale. Intanto il Città di Massa rassicura: "Ce la metteremo tutta.".