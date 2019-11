Il Versilia Calcio a 5 continua la corsa in vetta

Calcetto -

Il Versilia Calcio a cinque prosegue il suo braccio di ferro in vetta al girone di serie C1 col Futsal Pontedera. Ieri sera al PalaForte i biancocelesti hanno nettamente superato il Trident per nove a uno.

In rete sono andati: Raddi (tripletta), Digiacomantonio (doppietta) , Catania, Cipriani, Tintori e Pipeschi.



Classifica che vede il Versilia al comando a quota 20 in compagnia del Futsal Pontedera.

Prossimo turno di campionato la trasferta sul terreno di gioco del Signa che di punti ne ha nove in meno dei versiliesi.