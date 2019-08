Il Futsal Massa scalda i motori

Calcetto - Riparte da questa sera la stagione del Futsal Massa Calcio a 5 che anche quest'anno sarà impegnata nel campionato di Serie C2. Non mancano le novità nella società bianconera del presidente Giovanni Mosti, partendo dall'allenatore che sarà Diego Lucetti, per passare alla rosa con i seguenti nuovi giocatori in entrata: Matteo Rava, Jonathan Giammarinaro, Erik Gurraj e Fabio Perini. La preparazione sarà interamente svolta alle "Colline Massesi" con in programma un amichevole e un quadrangolare.



Soddisfatto il presidente Mosti che contattato dalla redazione ha dichiarato quanto segue: "Obbiettivo stagionale è migliorare la posizione dell'anno scorso, con molta umiltà e cercando di arrivare ai play off. Il gruppo e la voglia non mancano neanche quest'anno".