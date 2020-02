Il Città di Massa vola alle final four di Coppa Italia

- Un traguardo importante per il Città di Massa che ieri, al Palasanquirico di Asti, ha travolto gli avversari nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie A2 guadagnandosi l'accesso alle prestigiose final four.Nulla da fare per il Città di Asti che in campionato è avanti ai bianconeri di 3 punti e che aveva il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.La partita è stata a senso unico con gli apuani che ne sono rimasti in controllo fin dal 5' minuto del primo tempo, quando lo spagnolo Quintin ha siglato la rete del vantaggio prima di firmare la doppietta e mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-2.Atteggiamento perfetto per gli uomini di Garzelli, che sarà molto felice della prestazione dei suoi capaci anche nella ripresa di dominare l'avversario e portarsi sullo 0-3 con Ziberi.A circa 8 minuti dalla fine i padroni di casa hanno provato il power play con il portiere di movimento ma un contropiede ben eseguito dai bianconeri ha portato allo 0-4 di Borges.Corsini ha dato false speranze ai piemontesi siglando il gol dell'1-4, ma dopo pochi secondi è stato ancora Ziberi a ristabilire le distanze.Prima dei gol di Lari e del "Rey de Cordoba" Garrote, è stato Mendes a segnare il secondo gol dei padroni di casa che a qualche secondo dalla fine insaccano anche quello del definitivo 3-7 con Siviero.Prestazione maiuscola del Città di Massa che da matricola di questo campionato viaggia a vele spiegate: final four di Coppa Italia (per il secondo anno consecutivo dopo quelle della Serie B l'anno scorso) e soli tre punti dalla zona play-off. Zona play-off che verrà assaltata dai bianconeri sabato in occasione del big match sul parquet di L84, appunto 3 lunghezze avanti ai massesi.L'obiettivo più volte dichiarato dalla società è la salvezza. Ma questa squadra e questi giocatori sono capaci di imprese ben più grandi e lo hanno già dimostrato in partite come quelle di ieri sera.

NICOLA BONGIORNI