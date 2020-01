Il Città di Massa vola ai quarti di Coppa Italia

Calcetto - Grande vittoria di Coppa Italia per il Città di Massa vittorioso sul campo del Carrè Chiuppano per 6-4. Vittoria che manda i bianconeri direttamente ai quarti di finale.



Alla Palestra Intercomunale di Carrè, gli uomini di Garzelli hanno ribaltato partita e pronostici. Dopo essere andati in svantaggio per due volte, il portiere di movimento ha permesso ai massesi di segnare due reti con Quintin nel giro di pochi secondi, per prendersi il vantaggio. Portiere di movimento che ha invece condannato i padroni di casa che non sono riusciti a recuperare e che, anzi, hanno lasciato spazio alla tripletta di Ziberi e al gol di Borges che hanno chiuso la gara sul 4-6 finale.



Adesso il Città di Massa avrà di fronte, nei quarti, il Città di Asti che ha eliminato l'Imolese ai rigore. I piemontesi furono capaci, lo scorso 7 dicembre, di battere proprio il Città di Massa per 5-3 al PalaOliveti.



Grande vittoria sul campo della seconda in classifica prima di ritornare al campionato che vedrà i bianconeri impegnati nella tortuosa trasferta sarda contro il Città di Sestu.