Il Città di Massa va ad Aosta, Ribeiro: `Continuiamo così`

Calcetto - Tutto pronto per la nona giornata di Serie A2 Girone A di calcio a 5. I bianconeri del Città di Massa si preparano per la trasferta di Aosta dove domani affronteranno l'Aosta C5, fermo a 9 punti in classifica.

Gli uomini di Garzelli arrivano dalla vittoria casalinga di sabato scorso, contro i cagliaritani del Leonardo, vantando 17 punti in classifica valevoli per il secondo posto ex-aequo con il Futsal Villorba, a meno uno dalla prima, Carrè Chiuppano.



Prima di partire, ha parlato il pivot brasiliano Andre Ribeiro, arrivato quest'estate e autore di una tripletta nella scorsa giornata, che parla così del momento della squadra: "“Sabato abbiamo affrontato un primo tempo molto difficile a causa della loro difesa molto bassa che non ci permetteva di mettere a segno reti. Nel secondo tempo invece con un po’ più di pazienza siamo riusciti fare gioco e arrivare più facilmente alla conclusione in porta e creare quindi un ottimo gioco di squadra per rimontare. È un buon periodo per la squadra, dall’inizio della stagione abbiamo subito solo una sconfitta a Milano con un team molto forte e qualitativamente molto preparato. La sconfitta comunque ci ha dato la giusta carica e nella partita di sabato abbiamo portato a casa un risultato molto importante. Dobbiamo continuare così perché possiamo arrivare ancora più in alto e raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio campionato, uno su tutti: la salvezza nella categoria. Ringrazio la società di avermi dato l’opportunità di venire a giocare in Italia e io voglio ripagare la loro fiducia dando il 100% in campo”



Ecco i convocati di mister Garzelli:

Dodaro, Nobili (FQ), Bertipagani (FQ), Ussi, Manfredi, Bertoldi, Garrote, Quintin, Borges, Ribeiro, Lari e Cattani