Il Città di Massa torna alla vittoria, travolto il Futsal Villorba

Calcetto - Tabellino:

FUTSAL VILLORBA-CITTÀ DI MASSA 1-5 (1-2 p.t.)

FUTSAL VILLORBA: Venier, Vailati, Mazzon, Del Gaudio, Kokorovic, Madu, Bortolin, Del Piero, Gaudino, Hasaj, Bardini, Bresolin. All. De Martin



CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Quintin, Manfredi, Borges, Lari, Ussi, Ziberi, De Angeli, Berti, Bertoldi, Cattani, Nobili. All. Garzelli



MARCATORI: 5' p.t. Lari (M), 12' Del Piero (V), 12'30'' Quintin (M), 15' s.t. Lari (M), 17' Borges (M), 19'30'' Dodaro (M)



AMMONITI: Bortolin (V), Ziberi (M), Del Piero (V), Manfredi (M), Hasaj (V)



ARBITRI: Stefano Mestieri (Finale Emilia), Fabio Mavaro (Parma) CRONO: Fabio Pozzobon (Treviso)



Importante vittoria esterna per il Città di Massa che travolge per 5-1 il Futsal Villorba nello scontro diretto di questo pomeriggio. I bianconeri arrivavano alla sfida senza il loro bomber Garrote e il pivot brasiliano Ribeiro, in piena emergenza, alla ricerca del riscatto dopo le due sconfitte consecutive, forti del colpo di mercato annunciato ieri: il laterale macedone Ziberi, partito però dalla panchina.



Al PalaTeatro di Villorba, casa della storica Benetton Treviso, gli uomini di Garzelli hanno affrontato una diretta contendente che vantava gli stessi punti dei massesi, prima della sfida, pronta a dare del grosso filo da torcere. Ma dopo 5 minuti dal calcio d'inizio delle 16.00, Lari sigla la sua nona rete in campionato per consegnare il vantaggio al Città di Massa. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con Igor Del Piero, ma non riescono a contenere la furia bianconera che prima della fine della prima frazione si riporta avanti grazie al gol di Ivan Quintin.



Nel secondo tempo arriva la valanga apuana: la doppietta e il decimo gol stagionale di Lari prima del gol del rientrante Borges (squalificato sabato scorso) e della gioia del capitano, il portiere Luca Dodaro che chiude la partita sull'1-5 finale, a 30 secondi dalla fine, con il suo secondo gol in campionato.



Grazie alla vittoria in questo scontro diretto, il Città di Massa muove di nuovo la classifica e stacca proprio il Futsal Villorba, a quota 20, raggiungendo la terza posizione della classifica a meno 3 dalla capolista Milano, che comanda a 26.



I massesi chiuderanno il girone di andata sabato prossimo al PalaOliveti contro il Gisinti Pistoia. I Garzelli boys proveranno a fare un regalo di Natale ai tanti appassionati che si presenteranno sugli spalti del palazzetto per chiudere nel migliore dei modi questa annata storica per il calcio a 5 di Massa.