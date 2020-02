Il Città di Massa si suicida a Pagnano, pesante sconfitta per 9-5

Calcetto - Saints Pagnano-Città di Massa 9-5 (p.t. 1-2)

Saints Pagnano: Solosi, Zaninetti, D'Aniello, Mauri, Mejuto, Cardinali, Assi, Marabotti, Verrico, Personeni, Caglio, Carabellese. Allenatore sig. Danilo Lemma



Città di Massa: Dodaro, Quintin, Borges, Garrote, Lari, De Angeli, Berti, Perciavalle, Bertoldi, Guadagnucci, Cattani, Nobili. Allenatore sig. Riccardo Garzelli



Marcatori: 11'30''p.t. autorete Bertoldi (P); 11'40''p.t. Borges (M); 17'08''p.t. Lari (M); 1' s.t. Perciavalle (M), 10' Quintin (M), 10'10'' Assi (S), 10'17'' D'Aniello (S), 12' t.l. Assi (S), 13'09'' t.l. Assi (S), 13'30'' Mejuto (S), 14'01'' Mauri (S), 14'12'' Quintin (M), 18'12'' Carabellese (S), 19'22'' Zaninetti (S)



Ammoniti: Lari(M); Caraballese (P); Mejuto (P)



Arbitri: sig. Fabio Pozzobon sez. di Treviso; sig.ra Elena Lunardi sez. di Padova. Crono: sig.ra Silvia Volonterio sez. di Como



Merate-Quarta giornata del girone di ritorno di serie A2 per il Città di Massa impegnato sul campo dei Saints Pagnano, squadra fondata in onore del Southampton e del suo storico capitano Le Tissier. Partita storica e speciale per entrambe le squadre, trasmessa in diretta nazionale su Sporitalia, canale 60 del digitale terrestre.



Gli uomini di Garzelli, orfani di Ziberi impegnato con la nazionale macedone, sono usciti sconfitti al termine di un secondo tempo disastroso pieno di errori e gettando via un vantaggio di 3 reti. Fino a 10 minuti dal termine, però, i massesi avevano giocato la solita partita solida e quadrata, con sì qualche errore in uscita, ma comunque giocando meglio dei loro avversari passati immeritatamente in vantaggio sfruttando la sfortunata deviazione di Bertoldi nella propria porta sul tiro di Mejuto.

Durato poco il vantaggio lombardo, appena 10 secondi prima del gol del solito Borges. Prima della fine del primo tempo è Lari a portare in vantaggio il Città di Massa con una rete da pivot navigato dopo aver controllato la palla spalle alla porta per girarla con un gran sinistro alle spalle del portiere.



Nella ripresa è il bel gol di Perciavalle, che mette a sedere Mejuto, a dare il doppio vantaggio ai bianconeri. Poi è il turno di Quintin che segna il gol della giornata: piattone destro su punizione all'altezza del centrocampo e 1-4.

Da quel momento è blackout totale per gli uomini di Garzelli che prima subiscono il 2-4 siglato da D'Aniello e subito dopo il 3-4 di Assi, poi finiscono il bonus di falli cumulativi a 8 minuti dalla fine. Confusione totale per i bianconeri troppo nervosi e troppo imprecisi in uscita. Sono tante, infatti, le palle perse nella propria metacampo. Sanguinosi errori che portano all'ingenuo fallo di Borges e al tiro libero realizzato da Assi per il gol del pareggio. Ancora Assi realizza il secondo tiro libero dopo il fallo, ancora evitabile, di Bertoldi per il gol del clamoroso sorpasso.



Dopo lo svantaggio i bianconeri hanno provato il power play con Quintin schierato come portiere di movimento, ma anche questa mossa si è rivela suicida e i Saints prendono il largo. A nulla è servito il gol proprio di Quintin. La partita finisce con un largo 9-5 e una pesante sconfitta per un Città di Massa ottimo fino a 10 minuti dalla fine. Non abbastanza in questa categoria.

Davvero troppe le palle perse dagli apuani e gli errori di precisione in un campo piccolo che non ha perdonato. Parziale pesante ma giusto per i valori messi in campo stasera. Non la migliore prestazione del Città di Massa. Un peccato vista la vetrina nazionale messa a disposizione da Sportitalia, ma niente più di un incidente di percorso, normale per una matricola di questo campionato che rimane comunque settima con 28 punti, a +15 dalla zona play-out.



Testa al prossimo sabato e alla sfida interna contro la Fenice Veneziamestre per ritrovare la vittoria davanti al sempre caldo e amorevole pubblico di casa.



La classifica del girone:

Milano 36

Carrè Chiuppano 35

L84 33

Città di Asti 33

Imolese 32

Futsal Villorba 29

Città di Massa 28

Saints Pagnano 24

Gisinti Pistoia 18

Città di Sestu 18

Aosta C5 13

Fenice Veneziamestre 13

Leonardo 11

Olimpia Regium Reggio Emilia 6