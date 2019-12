Il Città di Massa si rinforza, arriva Sadat Ziberi

Calcetto - Due sconfitte consecutive e la partenza di Ribeiro, non il momento migliore per i bianconeri del Città di Massa novellino nella Serie A2 di calcio a 5.

Rimane, comunque, un grande inizio di stagione per gli uomini di Garzelli che hanno fatto vedere grandi cose e che ora potranno contare sull'apporto di un nuovo esterno: Sadat Ziberi.



Grande colpo di mercato per la formazione apuana che si è accaparrata un nazionale macedone (20 presenze e 11 reti con la casacca della nazionale) con un passato in A1 a Milano nel 2017-2018. Nella scorsa stagione ha guidato il Mantova Calcio a 5 alla vittoria dei playoff di A2 con 16 reti in 25 presenze.



Ecco il comunicato della società:

"La Società è felice e lieta di dare il benvenuto e accogliere il nuovo arrivato che vestirà la maglia numero 7, convinta che possa contribuire a portare la squadra al raggiungimento dei migliori obiettivi

Benvenuto"