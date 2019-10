Il Città di Massa si presenta a `Massa in Forma`

Calcetto - Domenica 6 ottobre alle ore 19.00 il Città di Massa Calcio a 5 si presenterà a stampa, tifosi e a tutta la città di Massa. Tutto questo verrà fatto in chiusura della manifestazione sportiva nel centro storico della città, “Massa è in forma”, la vetrina dedicata alla promozione delle attività sportive. Il Città di Massa avrà uno stand all'interno dell'evento, monterà un campetto “tre contro tre” e organizzerà una manifestazione per i più piccoli con un torneino nel primo pomeriggio insieme alla Mascotte della squadra.



Nel merito della manifestazione sportiva si terrà anche la presentazione dei calciatori della prima squadra, che prende parte al campionato nazionale di serie A2 girone A di futsal, della seconda squadra che prende parte al campionato dell'Under 19 girone F, dello staff tecnico, in Piazza Aranci proprio in chiusura dell'evento. Saranno infatti presenti tutte le personalità della Società, dalle squadre, allo staff tecnico e il neonato settore giovanile.



Interverranno nel corso della presentazione il sindaco del Comune di Massa Francesco Persiani, il vicesindaco Andrea Cella e l'assessore con la delega allo sport Paolo Balloni. Tutto lo staff e la dirigenza del Città di Massa calcio a 5 ringrazia tutta l'amministrazione comunale, dalla Giunta ai consiglieri comunali, agli Uffici, sia Sport nella persona di Antonio Antonioli e Turismo nella persona della Dott.ssa Simona Benedetti per la fattiva collaborazione nell'organizzazione di questa giornata di sport della città con a chiusura la presentazione della nostra squadra, una realtà importante per tutto il nostro territorio e non solo visto che con orgoglio portiamo in giro per l'Italia il nome del nostro comune.