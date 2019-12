Il Città di Massa si prepara al derby contro Pistoia

Calcetto - Domani si chiude uno strepitoso anno per il Città di Massa Calcio a 5 che, dopo la prima storica promozione in A2, spera di chiudere al meglio il girone di andata davanti al proprio pubblico. L'avversario di turno sarà il Futsal Pistoia.



Un derby, quindi, per i bianconeri di mister Garzelli che sono carichi per affrontare una partita che non vedrà sconti da parte di entrambe le squadre.

Gli apuani hanno già battuto ad inizio stagione il Pistoia, in Coppa, e sperano di ripetere l'ottimo risultato anche in campionato, per confermare l'ottimo trend di questo girone di andata durante il quale hanno sempre occupato posizioni di vertice, nonostante le 3 sconfitte.



Un ultimo saluto prima di Natale ai tanti tifosi che hanno seguito le vicende della squadra durante questa annata e che saranno fondamentali per portare a casa i 3 punti al termine del derby di domani alle 15.00 al PalaOliveti.



Di seguito i convocati di mister Garzelli:

Dodaro, Nobili, Ussi, Berti, Bertoldi, Quintin, Borges, Ziberi, Lari, Cattani, Perciavalle, Carrozzo