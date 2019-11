Il Città di Massa si prepara al big match di Chiuppano

Calcetto - Momento magico per il Città di Massa. Dopo la netta vittoria di settimana scorsa sul campo dell'Aosta Calcio 511, firmata dalle 5 reti di Garrote, i bianconeri sono al comando del Girone A di Serie A2. Un sogno per una matricola di questo campionato partita con l'obiettivo di salvarsi senza dannarsi troppo. Un sogno per il presidente Vannucci, che racconta di essere stato impietrito per venti minuti a guardare la classifica incredulo, rimasto però con i piedi per terra: "L'importante è l'obiettivo primario che ci siamo prefissati ad inizio stagione, ovvero la salvezza nella categoria".



E, infatti, gli uomini di Garzelli non hanno di certo perso tempo a festeggiare la classifica. Domani alle 15.00 la squadra sarà impegnata in quello che è un vero e proprio big match, alla Palestra Intercomunale del Carrè Chiuppano seconda in classifica ad un solo punto dal Città di Massa.

La prima contro la seconda, una sfida da vertigini, ma non per Vannucci, ancora concretamente concentrato sull'obiettivo: "Continuiamo con il solito obiettivo, poi se verrà qualcosa in più lo accoglieremo a braccia aperte"



Di seguito le convocazioni: Dodaro, Nobili, Ussi, Manfredi, Garrote, Borges, Quintin, Bertoldi, Lari, Perciavalle, Cattani, Carrozzo.