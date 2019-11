Il Città di Massa si prende la vetta solitaria

Calcetto - AOSTA CALCIO 511 2-6 CITTÀ DI MASSA



Aosta Calcio 511: Frezzatto, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Pellegrino, Estedadishad, Pettinari, Rosa, Fea, Vona, Belmonte. All. Rosa



Città di Massa: Dodaro, Quintin, Borges, Garrote, Ribeiro, Manfredi, Ussi, Bertipagani, Bertoldi, Cattani, Lari, Nobili. All. Garzelli





Arbitri: Carlotta Filippi (Bergamo), Simone Tassinato (Padova) CronoChiara Perona (Biella)



Giornata storica per il Città di Massa Calcio a 5. Dopo la straordinaria vittoria sul campo dell'Aosta Calcio 511, i bianconeri si prendono il primo posto solitario a +1 sul Carrè Chiuppano che oggi è stato fermato dal fanalino di coda del Leonardo.



Continuano quindi a sognare gli uomini di Garzelli che oggi hanno mostrato, ancora una volta, tutto il loro potenziale vincendo e convincendo anche in trasferta.

La partita di oggi, giocata al Centro Sportivo Montfleury di Aosta, ha visto un solo protagonista, il Città di Massa, che dopo appena 51 secondi trova il gol dell'1-0 firmato dall'uomo del momento, Lineiro Garrote. Con l'incontro subito in discesa, i bianconeri sono riusciti ad imporsi pressando alti e asfisiando il gioco dei valdostani sul nascere, schiacciandoli nella loro area di rigore. I padroni di casa avevano ritrovato la fiducia tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo quando per due volte sono riusciti a pareggiare il risultato, ma la ritrovata fiducia è servita ben poco sotto i colpi degli ospiti che, guidati dal magico Garrote autore di un poker, hanno chiuso il discorso sul definitivo 6-2, dopo 3 tiri liberi.



Tra le tante buone notizie di questa giornata, da sottolineare la prestazione di Garrote che con i 4 gol di oggi si prende la vetta della classifica marcatori, condivisa con Vitor Renoldi del Milano C5, a quota 17 reti.



Il Città di Massa respira aria pulita e guarda tutti dall'alto, risultati strepitosi per una società alla prima volta in A2 e per un realtà che sta provando a radicarsi sempre di più in un territorio bisognoso di sport di qualità che solo il Città di Massa può fornire, in questo momento.

La strada è ancora lunga, sabato prossimo ci sarà la grande sfida sul campo del Chiuppano per mantenere la vetta e per confermare le buone sensazioni di questo inizio stagione.



Classifica

Città di Massa 20

Carrè Chiuppano 19

Futsal Villorba 17

Milano 16

Imolese 15

L 84 14

Città di Asti 13

CS Gisinti Pistoia 11

Saints Pagnano 10

Aosta 9

Città di Sestu 6

Fenice Veneziamestre 5

Leonardo 5

Olimpia Regium Reggio Emilia 4