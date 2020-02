Il Città di Massa riparte dalla Fenice Veneziamestre

Calcetto - Impegno casalingo, domani 8 febbraio ore 15.00, per il Città di Massa calcio a 5 impegnato nella sfida contro la Fenice Veneziamestre.

I bianconeri proveranno a riscattare la sconfitta della scorsa giornata contro i Saints Pagnano, arrivata dopo un tracollo negli ultimi 10 minuti di partita. Per farlo gli uomini di Garzelli dovranno ripartire proprio dalla prima mezz'ora della sfida contro i Saints nella quale gli apuani sono stati capaci di dominare il gioco e portarsi sull'1-4, prima del blackout.



Ad aspettare i bianconeri domani ci sarà una sfida più ostica di quello che può sembrare guardandola sulla carta. Gli ospiti della Fenice sono sì al terzultimo posto in classifca, in coabitazione con Aosta C5 (13 punti), ma vengono da un'importante vittoria nello scontro salvezza contro Leonardo disputato la scorsa giornata (5-4 in favore dei veneti) e faranno di tutto per risollevare le loro sorti e cercare di accorciare le distanze dal Città di Sestu (18 punti) e uscire dalla zona play-out.

I veneti vantano il peggiore attacco del girone con soli 42 gol segnati, il loro miglior marcatore è Marton a quota 9 reti.



Il Città di Massa dovrà stare attento a non sottovalutare gli avversari e ritrovare la vittoria per assicurarsi l'obiettivo salvezza e non perdere il treno dell'alta classifica, sognando un posto ai play-off distante soli 5 punti.



Di seguito i convocati di mister Garzelli per la partita di domani in attesa di decidere il fuoriquota data l'assenza di De Angeli:

Dodaro, Nobili, Manfredi, Quintin, Garrote, Borges, Ziberi, Bertoldi, Berti, Perciavalle, Lari.