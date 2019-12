Il Città di Massa prepara la trasferta di Villorba

Calcetto - Due sconfitte consecutive per il Città di Massa fermo a 20 punti. Gli uomini di Garzelli proveranno a riscattarsi domani, per la penultima di andata, nella difficile trasferta contro il Futsal Villorba che in classifica è a pari merito proprio con i bianconeri.



La compagine massese si presenterà al PalaTeatro di Villorba, in provincia di Treviso, senza il suo cannoniere Garrote e senza il pivot brasiliano Ribeiro. Assenze che peseranno tanto, ma che la squadra cercherà di sopperire forte del rientro di Borges, squalificato e assente nella sconfitta interna di sabato scorso contro il Città di Asti, e soprattutto dell'arrivo di Ziberi. L'esterno macedone è arrivato nei giorni scorsi alla corte di Garzelli e sarà subito disponibile per cercare di invertire la rotta di queste settimane.



Ecco la lista dei convocati:

Dodaro, Nobili, Manfredi, Ussi, Bertoldi, Quintin, Borges, Lari, Berti, Cattani, De Angeli, Ziberi.