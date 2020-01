Il Città di Massa prepara la trasferta a Pagnano

Calcetto - Dopo il buon pareggio interno contro l'Imolese, il Città di Massa prepara l'insidiosa trasferta di Pagnano.

L'avversario di turno, i Saints Pagnano, sono 7 punti dietro ai bianconeri e all'andata avevano sfiorato la vittoria al PalaOliveti, ancora a porte chiuse, prima di pareggiare 2-2.



Tanto fermento per questa per la diretta tv su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre. Prima volta per la formazione di casa in diretta, seconda volta invece per il Città di Massa dopo la finale di Coppa della scorsa stagione.



I bianconeri, come al solito, daranno tutto per portare a casa i 3 punti e mostrare alla nazione le loro doti, ma non potranno contare su Ziberi. Il laterale macedone è stato convocato dalla propria nazionale. Si tratta del primo giocatore del Città di Massa convocato per una nazionale maggiore, motivo di vanto per la società massese.

Ancora indisponibile il pivot brasiliano Andrè Ribeiro.



Di seguito i convocati di mister Garzelli:

Dodaro, Nobili, Bertoldi, Berti, Quintin, Garrote, Borges, Perciavalle, Guadagnucci, De Angeli, Lari e Cattani