Il Città di Massa ospita i campioni d´Italia del Pesaro

Calcetto - Rientro col botto per il Città di Massa in questo 2020. Mercoledì 8 arriveranno al PalaOliveti i campioni d'Italia in carica del Pesaro che affronteranno i bianconeri nel match valido per gli ottavi di Coppa.



Una sfida speciale per la compagine apuana che sta continuando a sorprendere alla sua prima stagione in Serie A2, quinta a 24 punti dopo 7 vittorie 3 pareggi e 3 sconfitte, che sogna adesso un'impresa storica contro l'ItalService Pesaro.

I marchigiani sono i campioni d'Italia in carica e anche in questa stagione dominano la classifica della Serie A con 36 punti.



Gli uomini di Garzelli potranno contare sull'aiuto del pubblico di casa, accorso numeroso per le partite di campionato, che può già acquistare in prevendita i biglietti per la sfida, al Centro Sportivo "Il Lago" di Via Pontremoli 42 a Marina di Massa.