Il Città di Massa chiude con un sorriso il 2018

Una vittoria che mantiene la seconda posizione a una giornata dal termine del girone di andata

Calcetto - Il Città di Massa trionfa nell'ultima gara del 2018 (giocata sabato 22 dicembre) contro il fanalino di coda del torneo Elba 97. Netta la superiorità degli apuani per tutta la durata della gara con un risultato finale di ben 13 reti a 4: una sequela di goal, uno dietro l'altro, degli apuani: cinquina di Perciavalle, doppietta di Garrote e Bandinelli, una rete per Sermattei, Grossi, Berti e De Angeli, quest'ultimo all'esordio in prima squadra.



Città di Massa che chiude l'anno in seconda posizione in classifica, a pari merito con il Bagnolo e a 6 punti dalla capolista Olimpia Regium (27pt). Un torneo nel quale gli apuani sono partiti fortissimo, spinti dal fuoriclasse Garrote, con 5 vittorie consecutive, trovando poi il primo stop della stagione in casa del Futsal Cesena. Nelle ultime 4 partite due vittorie e due sconfitte, proprio negli scontri diretti contro le dirette avversarie Bagnolo e Olimpia Regium. Nella seconda parte del girone ha sicuramente pesato l'infortunio del forte giocatore massese Simone Cattani, pedina fondamentale nello scacchiere di mister Garzelli. Con la riapertura del mercato la società bianconera del presidente Vannucci è corsa ai ripari con l'acquisto dello spagnolo Ivan Quintin Mayoral, classe '92 che viene da due promozioni in prima divisione spagnola con Futsal Segovia e Futsal Valdepanas. Ancora apertissimo il prestigioso campionato di Serie B che ripartirà sabato 5 gennaio con l'ultima giornata di andata (Città di Massa impegnata sul campo della penultima Montecalvoli). Poi altre 11 gare nelle quali i bianconeri tenteranno la remuntada sull'Olimpia Regium, vera regina del torneo, alla ricerca dell'incredibile sogno Serie A che per una città piccola come Massa sarebbe un vero e proprio miracolo.