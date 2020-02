Il Città di Massa ad Asti per la Coppa Italia

- Non solo Inter-Napoli domani in Coppa Italia. Anche i ragazzi del calcio a 5 del Città di Massa saranno impegnati in un match di coppa sul campo del Città di Asti. Un match dall'appeal diverso rispetto a quello dei mostri sacri del calcio, ma altrettanto interessante.Sul parquet piemontese si affronteranno infatti la terza forza del girone A di Serie A2, l'Asti, e la settima, i bianconeri, distante però solo 3 punti. Ma domani sarà un'altra storia, un'altra competizione e altri stimoli. Competizione che in passato ha già portato fortuna agli uomini di Garzelli che nella scorsa stagione furono capaci di raggiungere la finale, per quanto riguarda la Serie B, cedendo solo al Cus Molise proprio nell'ultimo atto.Gli apuani si sono guadagnati l'accesso a questo quarto di finale eliminando il Carrè Chiuppano, sempre in trasferta, con una bella vittoria lo scorso gennaio, mentre il Città di Asti riuscì ad avere la meglio sull'Imolese soltanto dopo i calci di rigore.La vincente di questa bellissima sfida, programmata per le 20.00 di domani, incontrerà una tra Cobà e Active Network, squadra capace di eliminare la capolista del girone dei massesi: Milano.Di seguito i convocati di mister Garzelli:Dodaro; Nobili; Manfredi; Quintin; Garrote; Borges; Ziberi; Lari; Bertoldi; Berti; Perciavalle

NICOLA BONGIORNI