Grande ritorno nel Città di Massa, preso Davide Sermattei

Già a disposizione di mister Garzelli nella partita di sabato contro la capolista Olimpia Regium

Calcetto - Grande ritorno nel Città di Massa di Davide Sermattei. Dopo un breve periodo al Futsal Massa, squadra apuana in categoria C2, è stato deciso il suo trasferimento in Serie B con la squadra in cui aveva già giocato due campionati. Torna a vestire bianco nero il numero 20, classe '88, voluto fortemente da mister Garzelli e nuovamente accolto in squadra positivamente anche dai ragazzi e da tutta la società.



“Un giocatore laterale offensivo dal valore importante per noi - spiega il presidentissimo del Città di Massa Andrea Vannucci- Sermattei ha fatto 27 goal in 30 partite e può essere fondamentale per l'ultima parte del campionato, per questo gli diamo un caloroso benvenuto, sicuri che grazie alle sue qualità possa contribuire a far raggiungere alla squadra traguardi importanti”.



Di seguito le parole si Semattei



“Sono felice di essere tornato al Città di Massa dopo la parentesi con il Futsal Massa, che ringrazio per aver permesso questa transazione. Sono sicuro che riusciremo a fare molto bene perchè vedo uno spogliatoio molto compatto e unito e soprattutto vedo una dirigenza e una società molto organizzata che ha fatto un notevole salto di qualità e sta lavorando molto bene. I miei compagni di squadra sono partiti con il piede giusto e voglio dare il massimo contributo e supporto nelle prossime partite. Un ringraziamento speciale va al mio presidente Andrea Vannucci che stimo molto. Sono davvero contento di essere nuovamente un giocatore del Città di Massa”.



Sabato 8 dicembre alle ore 15:00 alla tensostruttura “Colline Massesi” il Città di Massa si scontretà contro la prima in classifica “Olimpia Regium” e Sermattei sarà di nuovo a disposizione del mister Riccardo Garzelli.