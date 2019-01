Futsal Massa, sfuma l´obiettivo Final Four

Troppi errori in terra pistoiese, Monsummano passa con un bel 6-5

Calcetto - Sfuma l'obiettivo Final Four per il Futsal Massa che esce sconfitta per 6-5 dal bellissimo palazzetto di Montecatini, dimora del Monsummano.



Primo tempo bello e equilibrato che termina 2-1, due gol subiti evitabilissimi su due distrazioni in palleggio, poi il la rete di Paolo Molinari. Nella ripresa i bianconeri hanno avuto un black out di 5-6 minuti con 3 gol subiti che hanno messo i locali nella condizione di controllare la gara senza pressioni. A nulla sono servite le doppiette di De Gubernatis e Balloni nel finale, risultato finale 6-5.



Venerdì prossimo riparte il campionato col girone di ritorno: alle Colline Massesi aarriva il Limite e Capraia.