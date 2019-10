In serie C2 i bianconeri hanno espugnato il parquet del Cus Pisa per due a zero.

Calcetto -

Finalmente il Futsal Massa brinda alla prima vittoria stagionale. I bianconeri hanno infatti espugnato il terreno del Cus Pisa per due a zero grazie alle realizazzioni da parte di Balloni e De Gubernatis. Tre punti importantissimi per risalire le posizioni di classifica. Attualmente il Futsal Massa sale a quota 5 in graduatoria. Prossimo turno di campionato il match casalingo di venerdi 25 ottobre alle Colline Massesi contro la Folgor Calenzano che segue il Futsal di due lunghezze.



La classifica del girone A di serie C2 dopo cinque turni.



Massa C5 13

Five to Five 13

Monsummano 12

Sestoese 10

Atl.Fucecchio 9

Montecatini 9

Oltreserchio 7

Real Montecarlo 7

Poggio a Caiano 6

Futsal Massa 5

Folgor Calenzano 3

Montalbano 3

Timec 2

Cus Pisa 1