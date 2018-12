Futsal Massa, grande vittoria in Coppa

Contro la capolista del Girone B i bianconeri si sono imposti con un roboante 12-8

Calcetto - Bella vittoria del Futsal Massa del presidente Mosti che a Rapolano, sul campo della capolista del Girone B Real Rapolano, si è imposta per 12-8 grazie a 5 reti di Salvatori (foto), 3 di Luca Molinari, 2 di Balloni e i sigilli di Sermattei e Gennai.



Partita difficile e in bilico fino all'ultimo in un campo piccolo dove era difficile giocare. Primo tempo 4-4, secondo tempo apuani sempre in vantaggio col Rapolano che ribatteva su ogni gol. Poi un super Salvatori in gran forma ha portato il vantaggio sul +3 e de stato tutto piu facile. Da sottolineare il bel debutto di Leorin in porta.



Prossimo turno contro la vincente tra Monsummano e Torrita, fissato per venerdi 4 gennaio 2019.