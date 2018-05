Futsal Massa, fuori dalla Coppa Toscana

Finisce la stagione dei record dei bianconeri

Calcetto - Il Futsal Massa non riesce a ripetersi e si ferma ai quarti di finale di Coppa Toscana, perdendo per 5-3 all'Estraforum di Prato contro i vincitori del playoff del Girone B Limite e Capraia.



Partita subito in salita per i massesi che passano in svantaggio nei primi minuti. Dopo poco, pareggio con De Gubernatis ma ancora in avanti i fiorentini, recuperati dalla doppietta di De Gubernatis. Fine primo tempo 2-2.



Ripresa giocata meglio dal Futsall, in base alle occasioni create, ma il portiere avversario para tutto e impedisce più volte il vantaggio. Non serve a nulla il terzo gol di Molinari, il Limite a Capraia negli ultimi minuti mette la freccia e chiude con un 5-3.



Peccato per il risultato e per il mancato trofeo che però non certo pregiudica l'esaltante stagione della squadra del presidente Mosti, chiusa con la vittoria del campionato di Serie D con 3 giornate di anticipo e avendo vinto tutte le gare disputate.