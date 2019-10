Futsal Massa, caccia alla prima vittoria

Calcetto -

In serie C2 il Futsal Massa è alla ricerca della prima vittoria stagionale. Fino a questo momento sono arrivati due pareggi e due sconfitte mentre ancora a zero la casella dei successi.

Nell'ultimo turno di campionato pareggio esterno (4-4) sul campo del Maliseti.



Sul parquet pratese il Futsal Massa gioca bene solo a tratti e commette ancora troppe disattenzioni in difesa, tornando a casa da Maliseti solo con un solo punto. Anche se migliora di settimana in settimana rimane ancora a secco di vittorie. Le ret ad opera di 2 Molinari L., Vignali, Tognini).



Futsal Massa che cercherà di festeggiare ai tre punti venerdi prossimo quando sarà ospite sul terreno di gioco del Cus Pisa che in classifica vanta un solo punto ed attualmente è penultimo del girone.



__________

NM