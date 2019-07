Fivizzano, Memorial Big Leo: siamo alla finalissima

Calcetto - Grande affluenza di pubblico per la fase finale del Torneo Città di Fivizzano Memorial "Big Leo", la cui Diciassettesima Edizione sta per volgere al termine.



Nelle semifinali di domenica vera e propria prova di forza dei campioni in carica Barbieri della Valle, che col solito superlativo Massimino Mencatelli hanno eliminato la corazzata IA PEN FC capitana dal talentuoso Verdi (9-5 risultato finale), mentre nel secondo incontro i carrarini della Selecao Santini, dove brilla la stella di "Dinho" Benlamrabet e già campioni nazionali di calcio a 5, hanno avuto la meglio sulla mai doma Bobbe Malley Pizzeria Amici Miei, di Cantoni e soci, al termine di una partita molto combattuta (5-4).



L'attesa per le finali è molta: Riuscirà la Selecao Santini a vendicare la sconfitta dello scorso anno inflitta proprio dal team di Mencatelli nella finale del 2018?



Appuntamento a stasera (martedì 2/7) alle 21 presso il sintetico M. Novelli a Fivizzano.



TABELLINI SEMIFINALI



Barbieri della Valle 9 - 5 IA PEN FC

Barbieri della Valle: Santini, Valentini, Francini, Orsoni, Mencatelli, Bianchi, Vegnuti.

IA PEN FC: Magnani, Verdi, Cecconi, Cresci, Montani, Rosaia, Lisi, Schiavone.



Bobbe Malley 4 - 5 Selecao Santini

Bobbe Malley: Brunotti, Morettini, Pesare, Cantoni, Bondi, Ibba, Antonelli. All.: Reboa.

Selecao Santini: Incerti, Bonelli, Vallerini, Benlamrabet, Zoppi, Lombardini, Bertola, Domenici. All.: Santini.