Final Eight, siamo in finale!

Città di Massa vince ancora una volta ai calci di rigore. Stasera alle 19.00 finalissima

Calcetto - La finalissima delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B, prevista per questa sera alle ore 19.00, sarà tra il Città di Massa e il Real San Giuseppe. Nelle semifinali di sabato sera, i campani del Real hanno battuto l'Assoporto Melilli per 3-2, mentre i massesi si sono imposti sul Board Ruvo per 2-4 dopo i calci di rigore (nei tempi regolamentari 1-1 p.t. e 2-2 s.t.).



Passando alla partita dei nostri, Garrote e soci sono riusciti a vincere ancora in rimonta grazie ad uno smisurata prova d'orgoglio. Apuani in vantaggio dopo 7 minuti con il solito Garrote, con una precisa conclusione dalla distanza. Ruvo che reagisce e riesce a trovare il pareggio con Ciliberti da posizione defilata, e a passare in vantaggio a inizio ripresa con una sfortunata autorete di Zoppi. Ma come costantemente sta accadendo negli ultimi tempi, il Città di Massa nel momento di difficoltà alza il livello e con Piercivalle rimette il risultato in equilibrio. Si va ancora una volta ai calci di rigore: i nostri segnano sia con Garrote che con Bandinelli, i pugliesi non ne azzeccano nemmeno uno. Città di Massa in finale!