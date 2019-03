Final Eight, Città di Massa in semifinale

Bianconeri passano ai rigori. Stasera alle 19.00 contro il Futsal Ruvo si gioca per la finalissima

Calcetto - Il Città di Massa vola in semifinale alle Final Eight di Coppa Italia di Serie B. La padrona di casa CLN Cus Molise nei quarti di finale ha dato del filo da torcere agli apuani che però alla fine l'hanno spuntata, vincendo ai rigori grazie alle reti di Garrote, Bandinelli e Perciavalle.



Un primo tempo molto tirato nel quale è passata in vantaggio la squadra ospite. Coltello tra i denti da parte di entrambe le formazioni con gli apuani più fallosi che si penalizzano, permettendo alla squadra di Campobasso di calciare, e sbagliare, un tiro libero.



Nel secondo tempo il Città di Massa accelera esponenzialmente e dà ritmo alla partita, ma gli avversari vanno ancora in rete portandosi sul doppio vantaggio a 8 minuti dalla fine. Però nel calcio a 5 tutto si può ribaltare in pochi secondi e così è stato. Una punizione battuta magistralmente da Garrote permette agli apuani di portarsi al 2-1. Il Città di Massa riprende in mano le redini della partita e a circa 3 minuti dalla fine mette in porta la seconda rete con Ussi, tra l'esultanza dei suoi. Ai calci di rigore vanno a segno Garrote, Bandinelli e Perciavalle mentre per i locali sbaglia il capitano.



Città di Massa conquista così la storica semifinale che si giocherà oggi (ore 19.00) contro il Futsal Ruvo.



Di seguito le parole di Andrea Antonioli, presidente della delegazione provinciale FIGC Massa Carrara: "Tutta la delegazione è estremamente soddisfatta di questa importante vittoria. Abbiamo seguito la partita in diretta Facebook ed è stato molto emozionante. Stasera una semifinale che per la nostra Città è un grande evento. Un in bocca al lupo a mister Garzellie e a tutti i ragazzi".