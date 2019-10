E´ un Massa Calcio a 5 devastante

Calcetto - Larga vittoria casalinga per il Massa Calcio a 5 nel campionato di serie C2.

I biancoblu di mister Vatteroni hanno letteralmente anniennato gli avversari dell'Unione Montalbano sommergendoli di reti fino al 12-3 finale.

Altri tre punti per continuare la corsa al vertice del raggruppamento a quota 10 seppur in coabitazione con Sostoese e Five to Five.



Nel prossimo turno di campionato , venerdi 18, il Massa Calcio a 5 sarà di scena ancora sul terreno amico delle Colline contro l'Atletico Fucecchio.



LA CLASSIFICA del girone A di C2 dopo quattro giornate



Massa Calcio a Cinque 10

Sestoese 10

Five to Five 10

Monsummano 9

Atletico Fucecchio 9

Montecatini Murialdo 9

Real Montecarlo 7

Oltreserchio 4

Folgor Calenzano 3

Poggio a Caiano 3

Futsal Massa 2

Timec Calcio a Cinque 2

Cus Pisa 1

Unione Montalbano 0