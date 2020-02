Coronavirus, rinviate 4 partite nel girone del Città di Massa

Data l'emergenza sanitaria, la Divisione Calcio a 5 ha emesso un comunicato per i match rinviati. Tutto regolare per il Città di Massa in trasferta a Cagliari

Calcetto - L'emergenza sanitaria data dal focolaio del nuovo coronavirus "Covid-19" ha sconvolto anche il mondo dello sport con centinaia di gare rinviate in tutte le discipline.

Anche il mondo del calcio a 5 non ha potuto che adeguarsi alle disposizioni governative riguardanti gli eventi sportivi nelle regioni interessate dal focolaio.



Tutte le gare del girone A del campionato di Serie B non verranno disputate, mentre in A2 maschile soltanto 4 gare sono state rinviate a data da destinarsi. Tutte 4 nel girone che vede protagonista il Città di Massa. Si tratta di: Fenice Veneziamestre-Futsal Villorba; Imolese-Olimpia Regium; Milano-Carrè Chiuppano; Saints Pagnano-Gisinti Pistoia.

Tutto regolare dunque per la formazione apuana che dopo la splendida vittoria di sabato scorso sarà impegnata nella complicata trasferta in terra sarda contro Leonardo, a meno di eventuali sviluppi inattesi e relative contromisure.



Il comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5:

"Con riferimento alla emergenza sanitaria, a seguito della sospensione delle attività sportive disposte dalle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia di Trento, si dispone il rinvio a data da destinarsi per le gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di seguito elencate:



CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 Gare del 29.02.2020



GIRONE A FENICE VENEZIA MESTRE – FUTSAL VILLORBA A R.L. IMOLESE CALCIO 1919 SRL – OLIMPIA REGIUM MILANO CALCIO A 5 – CARRE CHIUPPANO ALTO VIC. SAINTS PAGNANO – FUTSAL PISTOIA"