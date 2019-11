Coppa Divisione, Città di Massa ospita l´Imolese

Calcetto - Domani alle ore 20:00 si gioca il terzo turno di Coppa della Divisione tra Città di Massa C5 e Imolese Calcio 1919. Al Palazzetto dello Sport di Massa, si assisterà ad una partita tosta contro un avversario ostico, tra le cui fila spicca il nome di Adriano Foglia, pallone d’oro nel 2003 e vincitore di un campionato europeo in maglia azzurra.



Le due squadre si sono già affrontate in campionato nella gara del 12 ottobre scorso quando i bianconeri hanno prevalso a Imola, portando a casa i 3 punti, con il risultato di 3-4. Domani le due formazioni non faranno sconti, dato che la partita è secca, e il vincitore giocherà contro Italiservice C5 di Pesaro, squadra di serie A, campionessa italiana in carica e vincitrice dell’ultima super coppa.



Di seguito un commento del Mister Riccardo Garzelli: “La partita di domani è contro una squadra preparata e forte, con un bravo allenatore. Siamo riusciti a batterli in casa loro, ma fino ad ora è stata la compagine che ci ha messo più in difficoltà perché ha al suo interno giocatori con grandi individualità, buon gioco di squadra e grande preparazione. Ci terremmo molto a passare il turno per provare a portare a Massa il Pesaro. Sono dispiaciuto che Bandinelli sia infortunato e sto aspettando anche di conoscere le condizioni di Ribeiro, se non potrò convocarlo sono sicuro che chi lo sostituirà farà bene e ce la metterà tutta per giocare come lui”.