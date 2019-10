Città di Massa, vittoria in trasferta a Venezia

Calcetto - FENICE VENEZIAMESTRE: Molin, Meo, Giommoni, Ortolan, Botosso, Pace, Patrizio, Caregnato C., Marton, Cavaglià, Manoli, Trento. All. Pagana

CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Quintin, Borges, Garrote, Lari, Manfredi, Ussi, Carrozzo, Perciavalle, Ribeiro, Bertoldi, Bacci. All. Garzelli

MARCATORI: 1' p.t. Garrote (M), 8' Botosso (F), 10' Borges (M), 17' Cavaglià (F), 16'30'' s.t. Lari (M), 17' Ribeiro (M), 19' Garrote (M)

AMMONITI: Ribeiro (M), Cavaglià (F), Giommoni (F), Ortolan (F), Bertoldi (M), Marton (F), Botosso (F)

ARBITRI: Stefano Mestieri (Finale Emilia), Alessandro Ribaudo (Roma 2) CRONO: Marco Mezzarobba (Padova)



Importante vittoria per il Città di Massa in trasferta a Venezia. Gli uomini di mister Garzelli si sono imposti sulla neopromossa Fenice Venezia Mestre per 5-2, continuando il trend positivo di risultati lontano dalle mura amiche. Dalle 3 trasferte fino a qui disputate sono infatti arrivate 3 vittorie, a fronte dei due pareggi interni nel nuovo PalaOliveti lasciato deserto per via dell’inagibilità pronunciata dalla commissione di pubblico spettacolo.



Alla palestra ISA Franchetti di Mestre, i bianconeri partono subito forte andando in vantaggio con il gol di Garrote prima di essere raggiunti dai padroni di casa che marcano con Botosso. La prima frazione è sotto il totale controllo degli ospiti che deliziano con grandi giocate e si portano sull’1-2 con Borges. Nonostante la superiorità mostrata, la Fenice riesce a pareggiare prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo.

Nel secondo tempo troviamo un Città di Massa un po’ più scarico rispetto ai primi 20 minuti, ma comunque in controllo della partita. Controllo che viene trasformato in 3 punti grazie ai 3 gol che nella ripresa sigillano il risultato sul 2-5 finale. Ancora in gol Ribeiro e Lari, prima della doppietta di Garrote che con le reti di questa giornata si porta a quota 8 in testa alla classifica marcatori del girone A di Serie A2.



Il Città di Massa grazie alla vittoria a Venezia si piazza al terzo posto in classifica con 11 punti, insieme al Chiuppano, a meno 1 dalla capolista Futsal Villorba. In attesa di notizie sull’agibilità del PalaOliveti, i bianconeri si preparano ad ospitare L84, sabato 2 novembre, per uno scontro diretto. I piemontesi vantano, infatti, 10 punti nella classifica che li vede quarti subito dietro il Città di Massa.