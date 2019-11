Città di Massa, vittoria in rimonta contro i sardi del Leonardo

Calcetto - Tabellino

CITTÀ DI MASSA-LEONARDO 6-3 (1-2 p.t.)

CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Quintin, Borges, Garrote, Lari, Manfredi, Ussi, De Angeli, Ribeiro, Bertoldi, Cattani, Nobili. All. Garzelli

LEONARDO: Erbì, Podda, Dos Santos, Sanchez Garcia, Panucci, Siddi, Billai, Deivison, Dulcis, Perdighe, Ugas, Lecca. All. Petruso

MARCATORI: 6'08'' p.t. Deivison (L), 14'23'' Dos Santos (L), 15'59'' Lari (M), 2'04'' s.t. Ribeiro (M), 4'43'' Garrote (M), 15'05'' Deivison (L), 16'10'' Ribeiro (M), 18'19'' Garrote (M), 19'28'' Ribeiro (M)

AMMONITI: Panucci (L), Manfredi (M), Dos Santos (L), Quintin (M), Podda (L)

ARBITRI: Daniel Fior (Castelfranco Veneto), Andrea Colombo (Modena) CRONO: Salvatore Giannini (Pisa)



Ottava giornata di Serie A2 girone A per il Città di Massa, impegnato al PalaOliveti contro i cagliaritani del Leonardo. La gara è stata giocata eccezionalmente alle ore 20.00 per agevolare la trasferta in aereo degli ospiti.

Gli uomini di Garzelli dovevano riscattare la sconfitta subita sabato scorso in quel di Milano, per provare a riacciuffare il secondo posto in classifica. I sardi, invece, arrivavano alla sfida da penultimi in classifica, determinati a fare il colpaccio in un PalaOliveti ancora inviolato.



Inizio complicato per il Città di Massa, con la nuova divisa verde, più contratto rispetto agli ospiti, in divisa arancione e pantaloncini neri, da subito in partita e pericolosi. Infatti, nei primi 4 minuti dell'incontro, i sardi del Leonardo arrivano più volte al tiro dagli sviluppi di pericolose ripartenze e, dopo 6 minuti, riescono a trovare il meritato vantaggio con il numero 10 brasiliano Deivison che capitalizza a portiere battuto.

Gli uomini di Garzelli non riescono a trovare quella brillantezza che li caratterizza e sbattono più volte sul muro costruito dalla difesa ospite, guidata dall’ottimo portiere Erbì protagonista di ottime parate su Garrote e Ribeiro. Ed è proprio dalla granitica difesa che i cagliaritani riescono a trovare il gol del raddoppio nel momento di maggiore pressione del Città di Massa: da una veloce ripartenza il numero 4 Dos Santos non si fa ipnotizzare da Dodaro. Quando i padroni di casa sembravano sprofondare nel silenzio del pubblico attonito, Lari trova la fiammata necessaria ad accorciare le distanze e riaccendere il PalaOliveti.

Nonostante la spinta del pubblico rinvigorito, la prima frazione si chiude con i sardi in vantaggio, ma con la sensazione che il Città di Massa meritasse qualcosa di più, data la pressione portato alla difesa arancio-nera.



Dopo l’intervallo, la partita si fa a senso unico con il Città di Massa che mette in campo il talento e la differenza di classifica si inizia a far vedere. Gli uomini di Garzelli dominano, creano, divertono e dopo appena due minuti ci pensa Ribeiro a ristabilire la parità. Il 2-2 e il PalaOliveti che diventa una bolgia spingono ancora di più i padroni di casa autori di grandi azioni, concretizzate nel meritato vantaggio siglato dall’idolo del pubblico, Garrote. Gli ospiti non sembrano mai in grado di impensierire Dodaro, ma improvvisamente, dall’ennesima ripartenza della partita, Deivison trova la doppietta personale e il pareggio. Momentaneo, perché da quel momento il Città di Massa si scatena e trova la meritata e grande vittoria, dopo i gol di Ribeiro (tripletta) e la doppietta di Garrote. 6-3.



Torna subito a vincere, quindi, la formazione di Garzelli che riscatta la brutta prestazione di Milano con una prova di carattere e tecnica. Grande capacità di sofferenza per gli apuani che non si sono fatti scoraggiare dal difficile primo tempo, dove i sardi sono riusciti a tenere alta la guardia sotto i bombardieri massesi. La pazienza è la virtù dei forti e stasera il Città di Massa è stato fortissimo. 3 punti, ma soprattutto secondo posto ritrovato, insieme al Futsal Villorba, ad un solo punto dal Carrè Chiuppano che oggi non è stato capace di andare oltre al pari con il Milano.

Nota di merito per gli avversari sardi che stasera hanno fornito un’ottima prestazione che lascia più di qualche dubbio sulla classifica che si ritrovano.