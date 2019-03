Città di Massa, Vannucci: `Il ringraziamento più grande va ai ragazzi`

"Se a settembre qualcuno mi avesse detto che saremmo stati secondi in Italia, lo avrei preso per pazzo!"

Calcetto - Il Città di Massa ha perso al finalissima della Final Eight di Serie B dopo un percorso veramente straordinario. Nonostante non sia salita sul gradino più alto del podio c'è grande soddisfazione tra le fila societarie e sono arrivati complimenti da ogni dove, per ciò che nessuna squadra Toscana fino ad oggi aveva mai fatto.



Il giovanissimo presidente Andrea Vannucci, sempre umile e non incline a passare in primo piano, ha esternato la propria soddisfazione attraverso un post su Fecebook che recita quanto segue:



"Sono stati tre giorni ricchi di emozioni indescrivibili, di tensione, di speranza, di soddisfazione. Abbiamo iniziato queste Final Eight come la squadra più sfavorita e abbiamo raggiunto risultati che nessuno si sarebbe mai aspettato! Ce la siamo giocata tutta, come siamo soliti fare, non abbiamo mollato mai, nonostante squalificati significativi, nonostante infortuni notevoli. Quello che ci caratterizza da sempre è l’unione, è il fatto di essere una famiglia e proprio come si fa in una famiglia, di fronte alle difficoltà ci si unisce ancora di più e si dà il meglio. Questo è quello che abbiamo fatto in queste Final Eight. Posso affermare che se qualcuno mi avesse detto a settembre che saremmo stati secondi in Italia, lo avrei preso per pazzo!



Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa impresa difficilissima e tutti quelli che ci hanno seguito anche a distanza. Voglio ringraziare tutto lo staff tecnico e societario per tutto l’impegno che mettono costantemente, per il bene di questa realtà che porta il nome della nostra città di cui tutti noi siamo molto orgogliosi. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che dall’inizio dell’anno ci sostengono e contribuiscono a permetterci di svolgere un campionato a livello nazionale, in una stagione che può rappresentare la storia dell’intero movimento del calcio a cinque massese, e non solo. Infine, i miei ringraziamenti più grandi vanno ai miei ragazzi, a tutti i ragazzi che fanno parte della squadra Città di Massa calcio a 5, che con passione ci hanno portato a vivere questo sogno e ci hanno permesso di scrivere la storia di questa squadra e di tutto il calcio a cinque massese. Oggi più che mai orgoglioso di essere massese".