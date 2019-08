Città di Massa, usciti i calendari di Serie A2

Calcetto - Sono usciti i calendari della Serie A2 di Calcio a 5, torneo nazionale che vedrà impegnato il Città di Massa del presidente Andrea Vannucci. La prima gara sarà il 28 settembre quando i bianconeri andranno a far visità all'Olimpia Regium, altra neo pormossa che lo scorso anno ha dominato il campionato di Serie B. Nella seconda giornata arriverà a Massa il Città di Sestu, una delle squadre più attrezzate del torneo. Ultima partita fissata al 25 aprile 2020.



La formula: saranno promosse in Serie A le squadre vincenti i rispettivi tre gironi e la società vincenti i playoff, a cui accederanno otto squadre (le seconde classificate, le terze classificate e le due migliori quarte classificate dei tre Gironi). Retrocederanno in Serie B complessivamente nove squadre. Per quanto riguarda la Coppa Italia verranno affrontati due turni di qualificazione (al primo turno accedono le prime cinque di ogni girone più la miglior sesta al termine del girone di andata). Due Turni di qualificazione e poi Final Four.



Date da ricordare:



15 GENNAIO 2020 (Coppa Italia, qualificazioni: ottavi)

12 FEBBRAIO (Coppa Italia, qualificazioni: quarti)

13-14 MARZO (Final Four Coppa Italia)

2 MAGGIO (Inizio playoff)



Soste:



28 DICEMBRE 2019 e 4 GENNAIO 2020 (sosta invernale)

11 APRILE (sosta pasquale)