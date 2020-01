Città di Massa, un buon pareggio contro l´Imolese

Calcetto - Città di Massa 3-3 Imolese (p.t. 2-2)



Città di Massa: Dodaro; Quintin; Borges; Manfredi; Lari; Nobili; Garrote; Berti; Ziberi; Bandinelli; De Angeli; Perciavalle. Allenatore sig. Riccardo Garzelli



Imolese: Paciaroni; Vignoli; Foglia; Revert Cortes; Baroni; Vittori; Pieri; Gabriel; Liberti; Butturini; Ansaloni; Radesco. Allenatore sig. Alberto Carobbi



Marcatori: 5'46''p.t. Lari (M); 6'50''p.t. Manfredi (M); 9'15''p.t. Revert Cortes (I); 14'38''p.t. Baroni (I); 5'17''s.t. Bandinelli (M); 6'21''s.t. Vignoli (I)



Ammoniti: Lari (M); Manfredi (M); Bandinelli (M); Gabriel (I); Vignoli (I)



Note: Espulso Manfredi (M) al 19'34''p.t. per somma di ammonizioni. Spettatori: 200 circa.



Massa- Finisce in parità la bellissima sfida tra i padroni di casa del Città di Massa e l'Imolese. Un pareggio spettacolare tra due squadre che non hanno smesso di crederci fino all'ultimo secondo disponibile. Un ottimo punto per entrambe le formazioni nel prosieguo di questa avvincente stagione di calcio a 5.



Gli ospiti arrivavano a Massa con un punto di vantaggio in classifica e con una rosa, già forte dell'ex nazionale Adriano Foglia, rinforzata rispetto ai due scontri precedenti. Precedenti che sorridevano al Città di Massa capace di battere per 2 volte gli emliani in questa stagione, in campionato e in Coppa di Divisione.



Ci si aspettava spettacolo da questa grande sfida e lo spettacolo non ha tardato ad arrivare. Gli ospiti sono partiti subito a mille sfruttando la contrattura dei bianconeri e hanno prodotto una considerevole mole di occasioni, sfiorando più volte la rete del vantaggio, senza fare i conti però con un superbo Luca Dodaro. Il portiere e capitano dei massesi è stato autore di una prestazione superba, da vero fuoriclasse, salvando più volte il risultato sia nel primo che nel secondo tempo. E sono stati proprio i padroni di casa a passare a sorpresa in vantaggio, forti delle parate del loro capitano e di una giocata da replay di Ivan Quintin, sempre uno dei più positivi, che ha portato al gol di Lari.

Dopo il vantaggio, il Città di Massa ha preso coraggio ed è riuscito a raddoppiare con Manfredi, complice l'errore del portiere ospite. Il numero 3 bianconero ha commesso, però, una grave ingenuità: dopo la rete si è tolto la maglietta. Gesto che gli è valso un pesante giallo. Pesante perchè l'Imolese è riuscita a trovare il pareggio con i gol di Revert Cortes e Baroni, sfruttando alcune indecisioni difensive, e a qualche secondo dalla fine del primo tempo Manfredi ha commesso un fallo giudicato da cartellino giallo, finendo così anzitempo negli spogliatoi.



Nel secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerica fino al 1'34'', i bianconeri sono entrati con una marcia in più accendendo il pubblico del PalaSport e mettendo più volte in difficoltà la difesa rossoblù. Al termine dei due minuti dell'espulsione, è Bandinelli a entrare in campo e a trovare il gol del momentaneo 3-2 che manda in visibilio i tifosi.

L'Imolese sembrava non riuscire a reagire, schiacciata dalla foga massese, prima di trovare il pareggio con un po' di fortuna grazie a Vignoli che raccoglie il pallone rinviato da Dodaro, uscito a centrocampo, per depositarlo in rete.



Dopo il pareggio, la gara si è fatta sempre più scoppiettante ed entrambe le compagini hanno provato a portare a casa i 3 punti. Il Città di Massa è andato vicino al gol del 4-3 con Quintin che ha spaccato la traversa con un siluro da fuori area, mentre gli ospiti hanno impegnato molte volte Dodaro in parate miracolose.



Pareggio tutto sommato giusto e punto che fa comodo soprattutto agli uomini di Garzelli che avvicinano ancora di più l'obiettivo salvezza e rimangono comunque agganciati alla zona play-off, distante solo un punto. Qualche rammarico invece per l'Imolese partita ad inizio anno per promuovere direttamente in A1, ma che ora si ritrova a 4 punti dalla capolista Milano, vittoriosa anche oggi, e dietro a Carrè Chiuppano e L84.



Il prossimo sabato sarà una giornata storica per i bianconeri che andranno sul campo dei Saints Pagnano in diretta nazionale. La gara dell 19.00 sarà infatti trasmessa su SportItalia. Segnatevi il giorno.