Città di Massa, testa al campionato

Calcetto - Domani alle 15 al PalaSport di via Degli Oliveti, il Città di Massa affronterà la neopronossa Olimpia Regium Reggio Emilia, per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A2.



Gli uomini di Garzelli dovranno mettersi alle spalle la partita di Coppa dello scorso mercoledì che li ha visti affrontare i fortissimi campioni d'Italia dell'ItalService Pesaro. I marchigiani, troppo forti, hanno vinto facilmente per 13-3 e ora gli apuani dovranno essere bravi a ripartire.



All'andata contro l'Olimpia Regium i bianconeri erano partiti col piede giusto riuscendo a portare a casa i primi 3 punti della loro storia in A2 e consolidando subito la loro presenza in questo avvincente campionato. Domani, dopo un ottimo girone di andata, una vittoria sarebbe importante per raggiungere i punti necessari per essere certi di una salvezza tranquilla.



Di seguito i convocati di Mister Garzelli:

Dodaro, Nobili, Manfredi, Quintin, Garrote, Borges, Ziberi, Bertoldi, Lari, Berti, Cattani e De Angeli.