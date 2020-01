Città di Massa, stasera partenza alla volta di Sestu

Calcetto - Dopo la bella vittoria in Coppa Italia sul campo del Carrè Chiuppano, il Città di Massa si scontrerà domani alle 15.00 con il Città di Sestu per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Gr.A. La prima delle due trasferte in terra sarda.



Gli avversari, che all'andata avevano strappato un pareggio al PalaOliveti ancora a porte chiuse, vantano 15 punti in classifica validi per il nono posto, mentre i bianconeri di mister Garzelli arrivano alla sfida da terzi in classifica, a pari merito con il Città di Asti prossimo avversario di Coppa.

Sarà un altro banco di prova per gli apuani alla ricerca di continuità di risultati per garantirsi un finale di stagione senza il pensiero della salvezza e con la possibilità di raggiungere obiettivi ancora più importanti.



Prevista per stasera la partenza della squadra, mentre per gli appassionati massesi appuntamento domani alle 15 sulla pagina Facebook del Città di Massa, dove sarà possibile seguire in diretta la partita.



Di seguito i convocati di Garzelli:

Dodaro, Nobili, Manfredi, Quintin, Garrote, Borges, Ziberi, Bertoldi, Perciavalle, Bandinelli, Lari e Deste