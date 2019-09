Città di Massa, stasera la prima di Coppa

Calcetto - Primo incontro ufficiale della stagione 2019/2020 per il Città di Massa che questa sera per il match d'esordio di Coppa Lega andrà a far visita alla Pro Patria San Felice. La squadra apuana scenderà in campo alle ore 21:00 presso il "Palazzetto dello Sport di Ravarino" nella prima gara della manifestazione che la passata stagione l'ha vista arrivare agli ottavi di finale (2-7 alle Colline contro la società di Serie A1 Real Rieti).



Il tecnico Riccardo Garzelli commenta il pre partita: “Oggi iniziamo con la prima partita ufficiale contro una squadra avversaria che abbiamo incontrato l'anno scorso in campionato e abbiamo battuto due volte. La squadra è quella in cui militava il nostro Filippo Lari, forse il calciatore più di spicco della rosa dello scorso anno. Devo dire che siamo fiduciosi di andare lì e di cercare di fare del nostro meglio per passare il turno, la squadra si è allenata bene in queste settimane. Veniamo dall'amichevole fatta contro il CDM Genova, in cui loro hanno vinto 4:8, abbiamo disputato una buona gara e si è visto in quanto per lunghi tratti, nonostante il risultato e la loro categoria superiore, abbiamo tenuto noi in mano il pallino del gioco. Ribadisco la fiducia nei ragazzi. Ci sono un po' di assenti ma comunque la squadra saprà farsi sicuramente valere. Chiaramente siamo consapevoli che la Coppa di Lega non sia alla nostra portata perché prima o poi ci scontreremo con realtà calcistiche militanti in A1, come l'anno scorso contro il Rieti che poi alla fine ha vinto la coppa stessa. Quindi l'impegno sarà al massimo e vedremo stasera cosa accadrà”.



Di seguito i convocati: Dodaro, Nobili, Ussi, Garrote, Borges, Manfredi, Bertoldi, Lari, Bandinelli, De Angeli, Cattani e Berti