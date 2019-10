Città di Massa, stasera Coppa della Divisione

Calcetto - Dopo il grande successo di Imola, che li ha proiettati verso il vertice della classifica di SerieA2, i bianconeri del Città di Massa tornano in campo per la Coppa di Divisione, la suggestiva competizione che da tre anni mette a confronto tutte le squadre del futsal nazionale, a prescindere dalla categoria.



Questa sera alle ore 19,00 i ragazzi di mister Garzelli affronteranno presso il “neo” Palazzetto dello Sport di Massa il CS Gisinti Pistoia, formazione della stessa categoria e girone di A2 (attualmente nona in classifica). Purtroppo l’impianto non è ancora a norma per il pubblico e quindi anche la seconda uscita casalinga sarà giocata a porte chiuse.



Di seguito tutte le gare di oggi della Coppa Divisione:



GRUPPO A

CAVEZZO-KAOS MANTOVA ore 20

LECCO-SAINTS PAGNANO ore 21.15

L84-CITTÀ DI ASTI ore 20.30

AOSTA-CDM FUTSAL GENOVA



GRUPPO B

BUBI MERANO-REAL ARZIGNANO ore 20.30

SPORTING ALTAMARCA-CARRÈ CHIUPPANO 16/10 ore 20.45

PORDENONE-OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA ore 20.30

UDINE CITY-CAME DOSSON ore 21



GRUPPO C

IMOLESE-ITALIAN COFFEE PETRARCA 16/10 ore 20.15

CITTÀ DI MASSA-CS GISINTI PISTOIA ore 19

FAVENTIA-TORFIT CASTELFIDARDO ore 21

FUTSAL COBÀ-ITALSERVICE PESARO ore 20



GRUPPO D

ETA BETA-ACQUAESAPONE UNIGROSS ore 20

CUS ANCONA-SIM MANFREDONIA ore 19

OLYMPIQUE OSTUNI-ATLETICO CASSANO

AQUILE MOLFETTA-COLORMAX PESCARA ore 20.30



GRUPPO E

ITALPOL-REAL RIETI ore 16.30

ROMA C5-LAZIO ore 20

MATTAGNANESE-ACTIVE NETWORK ore 18.30

OLIMPUS ROMA-CYBERTEL ANIENE



GRUPPO F

MIRAFIN-TODIS LIDO DI OSTIA ore 20

FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-LEONARDO ore 19

HISTORY ROMA 3Z-CITTÀ DI SESTU 16/10 ore 15

CIAMPINO ANNI NUOVI-LYNX LATINA ore 20



GRUPPO G

FUTSAL FUORIGROTTA-SANDRO ABATE ore 19

TARANTO-VIRTUS RUTIGLIANO ore 20

CHAMINADE-RASULO EDILIZIA BERNALDA

REAL SAN GIUSEPPE-FELDI EBOLI ore 20



GRUPPO H

FUTSAL POLISTENA-SIGNOR PRESTITO CMB ore 17

AGRIPLUS MASCALUCIA-REAL ROGIT ore 20

PRO NISSA-REGALBUTO ore 20

ASSOPORTO MELILLI-META CATANIA BRICOCITY