Città di Massa-Sestu, si gioca a porte chiuse

Calcetto - L'esordio del Città di Massa in SerieA2 nel nuovo palazzetto dello sport verrà giocato a porte chiuse. Quello che si sperava non accadesse è accaduto, il nuovissimo impianto presenta ancora irregolarità.



Di seguito il comunicato della società:



“Oggi per il Città di Massa calcio a 5 si terrà la seconda giornata di campionato contro Città di Sestu, ma la partita si svolgerà a porte chiuse. Per una questione di ordine e sicurezza, la Società invita i tifosi a non presentarsi al palazzetto dello sport, in quanto l’ingresso è permesso solo agli addetti ai lavori. La Società A.S.D Città di Massa calcio a 5, si scusa con tutti i tifosi per il disagio e promette la diretta Facebook dell’evento sulla pagina ufficiale della squadra Città di Massa calcio a 5”



Ufficio Stampa



Di seguito i convocati: Dodaro Nobili Manfredi Ussi Quintin Garrote Borges Ribeiro Lari De Angeli Bandinelli Perciavalle