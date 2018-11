Città di Massa-Real Rieti 2-7: per gli apuani la Coppa di ferma agli ottavi

Mister Garzelli: "Fiero dei miei ragazzi, ora però pensiamo al campionato"

Calcetto - Si è conclusa 2-7 la partita tra Città di Massa e Real Rieti calcio a 5, (squadra di Serie A1) valevole per gli ottavi di finale della coppa della divisione. Nonostante la sconfitta fosse annunciata, i bianconeri hanno comunque dato il massimo per portare a termine il match nella maniera più dignotosa possibile. Presente all'evento anche l'assessore allo sport del Comune di Massa Eleonora Lama che nel discorso di apertura della partita ha affermato: “Come amministrazione comunale siamo onorati di ospitare nella nostra città una realta calcistica come quella del Real Rieti, presto riusciremo a vedere questi match in una struttura migliore come quella del palazzetto dello sport”.



Il primo tempo ha visto un Real Rieti nettamente superiore al Città di Massa, forti anche del fatto che i laziali alberghino in due categorie superiori agli apuani e vantino nella loro rosa calciatori professionisti e presenti anche nelle rispettive nazionali di calcio a 5. I massesi però non hanno mai abbassato la guardia, giocando maggiormente in difesa ed evitando diverse reti. Emerso il nome di Luca Dodaro, portiere del Città di Massa, che grazie al suo talento si è fatto notare anche dall'allenatore del Real Rieti David Festuccia. Non è stato il solo, anche Leonardo Bandinelli, numero 8 degli apuani ha fatto sentire la sua voce, segnando nel secondo tempo anche una rete. Il primo tempo si è concluso 0-4 per il Real Rieti. Il secondo tempo abbastanza simile al primo, il Città di Massa era evidentemente in difficoltà, anche dopo l'espulsione di Grossi e a causa della mancanza di qualche giocatore importante, come lo spagnolo Garrote, lo squalificato Ussi e Cattani che a causa dell'infortunio al ginocchio resterà fermo per molto tempo. Il match si conclude 2-7 ma ciò nonostante il tecnico Garzelli è molto soddisfatto:



“Sono fiero dei miei ragazzi, era una sconfitta annunciata ma i giocatori ce l'hanno messa tutta come sempre. Felice che siano stati notati due giocatori come Dodaro e Bandinelli perchè quando società così importanti si focalizzano sui tuoi ragazzi vuol dire che stanno facendo un ottimo lavoro e si meritano considerazione. La coppa della divisione termina qui, ma adesso dobbiamo impegnarci per il campionato perchè è la cosa più importante”.