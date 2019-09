Città di Massa, questa sera arriva il Genova

Calcetto - Questa sera alle ore 21:30 si terrà alla tensotruttura “Colline Massesi” l'amichevole tra Città di Massa Calcio a 5 e Cdm Genova, società partecipante al campionato di A1.



Il mister della squadra apuana Riccardo Garzelli commenta la gara e la vittoria del torneo memorial “Alessandro Giglioli” che si è svolto lo scorso week end a Poggibonsi:



“Ce la vedremo contro una squadra di Serie A1 e i ragazzi hanno cercato di attrezzarsi per giocare all'altezza della categoria. La partita sarà anche uno spunto per vedere a che livello siamo con la preparazione sfidandoci con una compagine molto preparata. I ragazzi si stanno impegnando tanto e li ringrazio per la voglia e la grinta che ci stanno mettendo, stanno dando veramente tutto. La squadra si sta completando, è ritornato anche dalla Spagna Antonio Garrote e adesso comincio ad essere in difficoltà perché prima o poi dovrò fare delle scelte sulle rose da portare nei diversi match. Comunque sono felice anche di essere in difficoltà perché questo significa che il livello e la dedizione dei giocatori va aldilà delle aspettative. Per il memorial Giglioli ci siamo impegnati molto e anche le squadre avversarie erano di altissimo livello, alla fine siamo riusciti a trionfare. Questo è il sintomo che stiamo partendo alla grande”.