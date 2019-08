Città di Massa, pronti per la Serie A

Calcetto - Quasi tutto pronto per l'A2. Il Città di Massa tra colpi di mercato e gradite conferme si avvia verso la nuova stagione di campionato 2019-2020. Il campionato partirà il 28 settembre, con la prima partita di campionato, mentre la prima gara ufficiale sarà la settimana prima, il 19 settembre, quando gli apuani saranno impegnati nel primo match di Coppa della Divisione.



I ragazzi, vecchi e nuovi, inizieranno a breve la preparazione e sono stati diversi gli innesti di quest'anno. Colpi di mercato eccezionali per il direttore sportivo Mirko Angeli che ha portato a Massa il brasiliano Marcio Borges, classe 1990, laterale carioca abituato ormai alla categoria con all'attivo diversi campionati in A2 e uno in A. Altro colpo di mercato arriva con Filippo Lari, imolese detto “lo stakanovista” classe '97, giocatore polivalente che potrà giocare centrale difensivo o pivot e infine Giacomo Bertoldi, anche lui veterano della serie A2.



Fondamentali sono state le conferme dei due fuoriclasse spagnoli: lo spagnolo Ivan Quintin Mayoral che ha contributo fortemente a fare il salto di categoria nella passata stagione, così come Antonio Linero Garrote, il bomber numero 10 che ha dimostrato di essere l'arma in più con la sua classe cristallina e in bianconero ha raggiunto la sua 200esima rete nei cinque anni di campionati italiani.



Oltre agli "stranieri" non meno importanti sono state le conferme dei "prodotti nostrani" che hanno fatto la storia del Città di Massa: primo tra tutti il capitano Luca Dodaro, il portiere per eccellenza, vera e propria saracinesca, che dovrà giocarsi il posto con il nuovo arrivato Nicolò Fubiani, un gradito ritorno per la Società e da Riccardo Nobili. Oltre a loro Simone Cattani, giocatore di indubbie qualità che ritorna in splendida forma dall'infortunio subito in coppa a Montecalvoli che l'ha costretto a rimanere fermo per tutta la seconda parte di campionato. Confermatissimo anche Andrea Perciavalle, livornese e giovane pivot, e Federico Berti che in tutta la stagione passata ha fatto un ottimo campionato sia in Under 19 che in prima squadra del Città di Massa. Anche Gianmarco Manfredi è una piacevole conferma, un piede sinistro di fuoco sempre pronto a tutto e infine ma non per importanza. Infine rimane sul carro anche Matteo Ussi, carrarese, che ha visto la crescita del Città di Massa dagli albori.



Di seguito le parole del presidentissimo Andrea Vannucci:



“Siamo felici dei colpi di mercato e delle graditissime conferme. Vogliamo fare un campionato tranquillo essendo il primo anno che affrontiamo la categoria. Ovviamente la Società è sempre vigile sul mercato e se capitasse l'occasione siamo pronti per inserire nuovi innesti che possano alzare il livello della rosa. Il Girone A prevede trasferte in Piemonte, Sardegna, Valle D'Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Sicuramente con tutte queste trasferte ci impegneremo a portare in alto il nome della nostra città in giro per l'Italia, non vediamo l'ora d'iniziare”.



La società fa infine sapere che la CAMPAGNA ABBONAMENTI partirà lunedi 19 agosto, per chi volesse maggiori info seguire la pagina facebook Città di Massa Calcio a 5 o instagram CittàdiMassaC5