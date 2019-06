Città di Massa, preso il brasiliano Borges

Calcetto - Colpo di mercato per il Città di Massa che ha ufficializzato nella sua rosa per il campionato di A2 2019/2020 il brasiliano Marcio Borges, classe 1990.



Borges, eccellenza del calcio a 5, con alle spalle una brillante carriera arriva in Italia giocando dapprima in serie A2 al Bisceglie, successivamente all’Imola con due promozioni di categoria dalla B alla A2 e poi alla A, un periodo in Serie A al Real Rieti e poi al Cobà in A2. Quest’anno arriverà a Massa, vestirà bianconero e ad averlo portato in terra apuana è stato il direttore sportivo Mirko Angeli che anche nel campionato precedente al Città di Massa era riuscito a condurre la squadra ad un livello più alto e ad aggiungere un’altra promozione al suo curriculum.



Oltre alla riconferma di Angeli c’è anche quella del tecnico, continuerà infatti a condurre la squadra Riccardo Garzelli che ha accettato di proseguire l’esperienza massese e provare a fare un anno d’oro come quello della stagione trascorsa.



I rumors sul brasiliano quindi sono stati confermati e a breve si sapranno gli altri nomi che andranno a comporre la rosa ufficiale del Città di Massa per la nuova stagione nella nuova categoria conquistata con la tenacia che ha sempre contraddistinto il gruppo.



”Siamo onorati della presenza di Borges nella nostra squadra - commenta il presidente del Città di Massa, Andrea Vannucci - un ringraziamento particolare va a Mirko Angeli che è riuscito a chiudere in breve tempo questa trattativa. L’innesto di Marcio Borges è di pregio e sarà un giovamento per tutta la squadra. È un giocatore abituato alla categoria e potrà essere d’aiuto anche agli altri ragazzi che andranno ad affrontarla per la prima volta quest’anno. Sono felice di questo colpo di mercato e a breve daremo tutti i nomi”.