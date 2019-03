Città di Massa premiata agli Oliveti, Vannucci: “Ringraziamo la Massese e i tifosi”

La squadra di calcio a 5 ha ricevuto un riconoscimento dalla Società U.S. Massese 1919 per aver portato in alto il nome della città durante le ultime Final Eight di Serie B

Calcetto - Nella giornata di domenica 24 marzo, prima della partita valevole per il campionato di Serie D tra Massese e Pianese, la squadra di calcio a 5 Città di Massa ha ricevuto un riconoscimento dalla Società U.S. Massese 1919 per aver portato in alto il nome della città durante le ultime Final Eight di Coppa Italia di Serie B. Alla premiazione erano presenti anche il vicesindaco del Comune di Massa Andrea Cella e il neo assessore allo sport Paolo Balloni.



Di seguito le parole del presidente Andrea Vannucci:



“Ringraziamo sentitamente la Società un plauso a tutti i tifosi che con grinta e amore per la squadra sono sempre presenti a sostenerla, nonostante le mille difficoltà che devono affrontare giornalmente. Sono felice della presenza dell'amministrazione comunale che ancora una volta dimostra un interesse attivo allo sviluppo delle attività sportive e da il supporto di cui abbiamo bisogno”.

