Città di Massa, playoff: in pareggio la semifinale d´andata

Sabato prossimo si giocherà il ritorno in casa apuana, solo lì potremo scoprire chi si aggiudicherà la finale

Calcetto - La semifinale di andata dei play off, giocata sabato 4 maggio e che ha visto protagoniste le formazioni del Bagnolo e del Città di Massa è finita in pareggio, 3-3 alla fine dei 40 minuti di gioco. Un campo complicato per il Città di Massa che comunque è riuscito a dominare e tenere sotto controllo gli avversari. Sabato prossimo si giocherà il ritorno in casa apuana, solo lì potremo scoprire chi si aggiudicherà la finale. I ragazzi di Mister Garzelli sono molto carichi e giocheranno ad alti livelli, come hanno dimostrato durante tutto il girone di ritorno di campionato che li ha visti conquistarsi il secondo posto in classifica senza aver mai perso un match.



Una partita quella di ieri ad alta tensione e con poche possibilità di ripartenze date anche dalla difficoltà del non giocare in casa e per la ridotta metratura del campo, essendo gli apuani abituati a gareggiare in lunghezza. Il Città di Massa ha sprecato innumerevoli occasioni da goal. Il primo tempo si è concluso 2-2. La prima rete viene segnata dai padroni di casa da Fantastico. Con fatica il Città di Massa, riuscito a riprendersi da un torpore iniziale, conclude una splendida rete con Garrote. A quel punto i massesi alzano la testa e il ritmo, diverse occasioni goal per Perciavalle e Bandinelli che però non si concretizzano. Ci penserà Garrote a siglare il goal del vantaggio che sarà pareggiato dal Bagnolo ad una manciata di secondi dalla fine con un rigore eseguito da Massaro.



All'inizio del secondo tempo gli apuani scendono in campo scandendo un ritmo di passaggi e trovate intelligenti per portare di nuovo dalla loro parte il vantaggio. Sarà così nuovamente Garrote che concretizzerà la terza rete del match. Anche in questo secondo tempo diverse occasioni da goal perse, sembrava che la sfortuna fosse dalla parte dei massesi. Anche gli avversari comunque giocavano a ritmi molto alti, fisicamente sempre presenti sul pallone e a coprire l'uomo in modo tale da non far siglare al Città di Massa nuove reti. Un'ottima palla lunga per Ussi che viene recuperata e finisce in porta. Goal annullato per i massesi perché la palla di Ussi era fuori dalla linea di gioco. Il Bagnolo parte al contrattacco e sigla l'ultima rete del match con Barbieri a 2 minuti dalla fine.



La gara di ritorno sarà sabato prossimo 11 maggio alla tensostruttra “Colline Massesi” alle ore 16:00, gara valevole per giocare la finale dei play off.