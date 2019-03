Città di Massa, partenza per le Final Eight di Serie B

Lunedì si è tenuta la Conferenza Stampa con gli assessori Eleonara Lama e Andrea Cella

Calcetto - Nella giornata di mercoledì 6 marzo, la squadra appartenente al campionato di Calcio a 5 di Serie B Città di Massa partirà per Campobasso dove dall'8 al 10 marzo si terranno le Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo storico per la società massese del presidente Andrea Vannucci che per la prima volta riesce a qualificarsi al prestigiosissimo torneo.



Il Città di Massa, rinforzata quest'anno da importanti acquisti, primi tra tutti i due spagnoli Garrote e Quintin, oltre ad essersi qualificata alle finali di Coppa, sta disputando un eccellente campionato, attualmente è solitaria in seconda posizione alle spalle della capolista Olimpia Regium.



Lunedi 4 marzo pomeriggio si è tenuta la Conferenza Stampa prefinali nella sala riunioni del Comune di Massa, durante la quale gli assessori allo sport e alle politiche giovanili Eleonora Lama e Andrea Cella, si sono complimentati con la squadra per l'importante risultato:



Eleonora Lama "Questo incontro per celebrare un grande traguardo per la nostra città, i ragazzi che sono qua ci onorano di partecipare alle Final Eight a Campobasso, crediamo che questa sia la sede più opportuna per congratularci con chi porterà il nostro nome in ambito nazionale. E' un grande successo, non soltanto per Massa ma perché è la prima volta che accade e quindi è il minimo rendere omaggio a questo importante risultato. Noi, se pur solo col pensiero, saremo con voi e vi facciamo un grande in bocca al lupo. Ci tengo a lasciarvi oggi dicendo che questa mattina abbiamo eseguito un sopralluogo al nuovo Palazzetto dello Sport: posso dire con certezza che è in dirittura di arrivo, e quindi in vista della prossima stagione avremo a disposizione la nuova struttura".



Andrea Cella: "Come rappresentante alle politiche giovanili sono molto orgoglioso di questo traguardo. E' un grande risultato, mi fa piacere che a Massa si arrivi e questi livelli, a giocare gare cosi importanti. Abbiamo una grande occasione come città, queste sono opportunità per riavvicinare i ragazzi allo sport. Eventi come questo sono anche un richiamo per chi non conosce la nostra città e sarà importante a anche a livello turistico. Comunque vada sarà un successo".