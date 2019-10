Città di Massa, partenza per Imola

Calcetto - Tutto pronto per la seconda trasferta del campionato di SerieA2 del Città di Massa Calcio a 5. Alla prima giornata i bianconeri erano usciti vincenti dal campo dell’Olimpia Regium Emilia (4-6) e dopo il pareggio casalingo di sabato scorso col Città di Sestu (4-4), domani pomeriggio difficile test (ore 17:00) sul campo dell’attuale capolista Imolese Calcio, che divide la prima piazza con Carrè Chiuppano e Futsal Villorba.



Sicuramente un test importante per i ragazzi di mister Riccardo Garzelli che analizza come segue: “Andiamo ad Imola con la consapevolezza di sfidarci con una squadra potente, certamente non ci tiriamo indietro, ma se dovessimo perdere non ne faremo un dramma. Sono comunque fiducioso che i ragazzi faranno una buona prestazione. Andiamo a giocarla a viso aperto”.



Di seguito la lista di convocati diramata dal mister dopo l’ultimo allenamento:



Dodaro #16

Nobili #1

Ussi #5

Manfredi #3

Quintin #2

Garrote #10 (foto)

Borges #6

Ribeiro #15

Bertoldi #18

Bandinelli #8

De Angeli #9

Lari #32