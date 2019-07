Città di Massa, mercato sotto traccia

Calcetto - Procede frenetico il lavoro in vista dell'iscrizione al campionato di A2 per il Città di Massa Calcio a 5. La società bianconera si sta muovendo anche sotto il fronte conferme, nuovi acquisti e organizzazione dello staff tecnico che poi comporrà in via definitiva le squadre della prossima stagione: Prima Squadra e Settore Giovanile.



“A giorni verranno annunciate gradite conferme e nuovi acquisti - afferma il presidente Andrea Vannucci - che andranno a comporre la rosa che disputerà il tanto atteso campionato nella nuova categoria”.



Rimane aperta la questione Leonardo Bandinelli, giocatore attualmente tesserato al Rotino Calcio a 5 che lo scorso anno ha disputato la stagione sportiva in prestito con la squadra apuana. Per questo la società coglie l'occasione per ringraziare il presidente del Rotino Calcio a 5 Cristiano Salvadorini per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.